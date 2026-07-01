Découvrez cette église inscrite et son retable du XVe siècle, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Clérey

Informations pratiques

Découvrez cette église inscrite et son retable du XVe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-ès-Liens Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir cette église romane remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles, inscrite au titre des monuments historiques.

Elle possède une statuaire et un retable datés du XVe siècle. Le retable est un rare exemple de mobilier réalisé par des sculpteurs flamands, sur le territoire.

Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 rue de l’église,10390 Clérey Clérey 10390 Aube Grand Est 03 25 46 00 11 http://www.clerey.fr L’église, fondée par un seigneur de Daudes, dispose d’une tour de souche romane et d’un chœur du début de l’art gothique. La chapelle du Rosaire est datée de 1588, tandis que la nef et la façade ont été élevées aux XVIIe et XIXe siècles. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques.

À côté de l’église, l’école de la commune, édifiée en 1937, est un bel exemple du style Art Déco.

Venez découvrir cette église romane remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles, inscrite au titre des monuments historiques.

© Région Grand Est – Inventaire général (cliché P. Thomas)