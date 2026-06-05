Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain
Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain samedi 6 juin 2026.
Ascain
Atelier peinture Margo basatiak naturari begira”
Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Ateliers de peinture pour les 9-13 ans Margo basatiak naturari begira”.
En langue basque. .
Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +34 665 72 46 84
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English : Atelier peinture Margo basatiak naturari begira”
L’événement Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Ascain a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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