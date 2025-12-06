Vide-greniers Ascain
Vide-greniers Ascain dimanche 28 juin 2026.
Vide-greniers
Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Vêtements, objets, bibelots…
Buvette sur place.
En cas de pluie le vide-grenier sera annulé. .
Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 50 68 13 videgrenierpontromain@gmail.com
