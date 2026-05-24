Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain

Ascain

Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta

Eglise 1 Place Berria Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:15:00

fin : 2026-06-16 22:45:00

Date(s) :

2026-06-16

C’est à Ascain que le chœur mixte Larrun Kanta a ses racines, la plupart de ses choristes y sont nés et ont une passion commune: le chant basque. .

Eglise 1 Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta

L’événement Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque