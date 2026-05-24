Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain
Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain mardi 16 juin 2026.
Ascain
Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta
Eglise 1 Place Berria Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:15:00
fin : 2026-06-16 22:45:00
Date(s) :
2026-06-16
C’est à Ascain que le chœur mixte Larrun Kanta a ses racines, la plupart de ses choristes y sont nés et ont une passion commune: le chant basque. .
Eglise 1 Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta
L’événement Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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