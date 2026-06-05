Exposition des peintres du CCAS Salle Bil Toki Ascain
Exposition des peintres du CCAS Salle Bil Toki Ascain samedi 13 juin 2026.
Ascain
Exposition des peintres du CCAS
Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-18 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition de l’atelier de peinture du CCAS d’Ascain.
Les peintres ont le plaisir de vous inviter au vernissage de leur exposition le samedi 13 juin 2026 à partir de 18h00. .
Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 30
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English : Exposition des peintres du CCAS
L’événement Exposition des peintres du CCAS Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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