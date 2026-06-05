Exposition des peintres du CCAS Salle Bil Toki Ascain

Ascain

Exposition des peintres du CCAS

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-18 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition de l’atelier de peinture du CCAS d’Ascain.

Les peintres ont le plaisir de vous inviter au vernissage de leur exposition le samedi 13 juin 2026 à partir de 18h00. .

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 30

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English : Exposition des peintres du CCAS

L’événement Exposition des peintres du CCAS Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque