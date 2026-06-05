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Exposition des peintres du CCAS Salle Bil Toki Ascain

Exposition des peintres du CCAS Salle Bil Toki Ascain

Exposition des peintres du CCAS Salle Bil Toki Ascain samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle Bil Toki

Adresse : 24 route de Saint Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Exposition des peintres du CCAS

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-18 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition de l’atelier de peinture du CCAS d’Ascain.
Les peintres ont le plaisir de vous inviter au vernissage de leur exposition le samedi 13 juin 2026 à partir de 18h00.   .

Salle Bil Toki 24 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 30 

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English : Exposition des peintres du CCAS

L’événement Exposition des peintres du CCAS Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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