Troc de plantes Médiathèque Ascain
Troc de plantes Médiathèque Ascain samedi 13 juin 2026.
Ascain
Troc de plantes
Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez échanger boutures, graines et conseils entre passionné·es de jardinage. .
Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36
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English : Troc de plantes
L’événement Troc de plantes Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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