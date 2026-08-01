Atelier peinture sur bouteilles Mas de Cadenet Trets

Informations pratiques

Trets

Atelier peinture sur bouteilles

Samedi 22 août 2026 de 16h à 17h15.

D57.

Samedi 19 septembre 2026 de 16h à 17h15. Mas de Cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:15:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-19

Personnalisez votre bouteille de vin lors d’un atelier créatif de 1h15 au cœur du domaine !

Offrez-vous une parenthèse créative dans une ambiance conviviale et décontractée !



Au frais, dans notre chai, venez personnaliser votre propre bouteille de vin lors d’un atelier ludique et accessible à tous. Un moment de détente, de partage et de créativité, accompagné d’un verre de vin, au cœur du domaine.



Votre expérience comprend



– 1h15 d’atelier créatif

– 1 bouteille de la gamme Échappée Belle à peindre et à emporter

– 1 verre de vin au choix rouge, blanc ou rosé

– Une visite du domaine (15 minutes)

– Un accès à notre terrasse pour prolonger ce moment de détente



Où et quand ?

En août

Atelier organisé au frais, dans notre chai.



En septembre

Atelier installé au cœur des vignes, face à la majestueuse montagne Sainte-Victoire.





Début de l’atelier 16h00

Tarif 45 € par personne

Réservation en ligne obligatoire. .

Mas de Cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr

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English :

Personalize your wine bottle during a 1-hour-and-15-minute creative workshop right in the heart of the vineyard!

L’événement Atelier peinture sur bouteilles Trets a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme