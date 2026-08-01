Atelier peinture sur bouteilles Mas de Cadenet Trets
samedi 22 août 2026 · Mas de Cadenet · Trets
Informations pratiques
Trets
Atelier peinture sur bouteilles
Samedi 22 août 2026 de 16h à 17h15.
D57.
Samedi 19 septembre 2026 de 16h à 17h15. Mas de Cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:15:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-09-19
Personnalisez votre bouteille de vin lors d’un atelier créatif de 1h15 au cœur du domaine !
Offrez-vous une parenthèse créative dans une ambiance conviviale et décontractée !
Au frais, dans notre chai, venez personnaliser votre propre bouteille de vin lors d’un atelier ludique et accessible à tous. Un moment de détente, de partage et de créativité, accompagné d’un verre de vin, au cœur du domaine.
Votre expérience comprend
– 1h15 d’atelier créatif
– 1 bouteille de la gamme Échappée Belle à peindre et à emporter
– 1 verre de vin au choix rouge, blanc ou rosé
– Une visite du domaine (15 minutes)
– Un accès à notre terrasse pour prolonger ce moment de détente
Où et quand ?
En août
Atelier organisé au frais, dans notre chai.
En septembre
Atelier installé au cœur des vignes, face à la majestueuse montagne Sainte-Victoire.
Début de l’atelier 16h00
Tarif 45 € par personne
Réservation en ligne obligatoire. .
Mas de Cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr
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English :
Personalize your wine bottle during a 1-hour-and-15-minute creative workshop right in the heart of the vineyard!
L’événement Atelier peinture sur bouteilles Trets a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme
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