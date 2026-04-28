Atelier peinture sur céramique Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier peinture sur céramique

Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09 16:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Deux pièces aux choix pour peindre votre œuvres en céramiques. Sur réservation à Luna boutique atelier 07 43 54 05 38. .

Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 43 54 05 38

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English :

L’événement Atelier peinture sur céramique Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme