Rencontre avec le public avec Laurence Guennec La Galerie Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Rencontre avec le public avec Laurence Guennec

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 17:50:00

Date(s) :

2026-06-27

Une rencontre sera menée par Laurence Guennec autour de son exposition Réminiscence . Tout public.

Transmettre la vie. L’observer s’épanouir et s’émerveiller toujours un peu plus pour sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que la vie ? Comment est-ce que les souvenirs, brique par brique, nous déterminent et nous construisent ? Quelle est donc la part de l’inné, celle de l’acquis ? Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne notre mémoire.

Cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l’antiquité et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères. .

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92

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L’événement Rencontre avec le public avec Laurence Guennec Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme