Binic-Étables-sur-Mer

Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean !

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:45:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Une activité nature enrichissante et vivifiante ! Venez explorer les trésors du milieu marin lors d’une immersion unique. Accompagné par Monsieur Jean, véritable passionné du littoral, initiez-vous aux gestes d’une pêche durable et respectueuse de l’environnement.

Au fil de nos balades sensorielles, découvrez cet écosystème fascinant

• Observez la faune cachée sous les rochers.

• Touchez et goûtez aux saveurs iodées du bord de mer

• Apprenez par la pratique les techniques d’une pêche à pied responsable et durable

Le confort avant tout On s’occupe de l’équipement ! Partez l’esprit léger nous vous prêtons tout le matériel de pêche (outil, panier) nécessaire à votre activité.

Réservation en ligne www.monsieur-jean.fr. .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme