La palourde d’un pas léger avec Monsieur JeanNature Binic-Étables-sur-Mer
La palourde d’un pas léger avec Monsieur JeanNature Binic-Étables-sur-Mer jeudi 21 mai 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
La palourde d’un pas léger avec Monsieur JeanNature
Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 16:15:00
fin : 2026-05-21 18:30:00
Date(s) :
2026-05-21
La palourde est une espèce très connue qui est possible de manger crue à l’instar des huîtres. Semblable à la pêche à la coque, mais moins facile à dénicher, vous prendrez plaisir à les trouver comme s’il s’agissait des pièces d’un trésor. Réservation en ligne. .
Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement La palourde d’un pas léger avec Monsieur JeanNature Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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