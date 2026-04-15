Grand Hotel Apocalypse de daran Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer Dimanche 31 mai, 18h00 Tarif A : 13 € | 7 €. réservation sur https://www.binic-etables-sur-mer.fr/centre-culturel-lestran/

Figure incontournable de la scène rock française, Daran, auteur-compositeur-interprète à la carrière riche et authentique, promet une soirée intense.

Une soirée électrique et sensible avec l’une des voix les plus authentiques du rock français.

**Présentation de l’évènement**

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Le Centre Culturel L’Estran accueillera, le dimanche 31 mai, un artiste majeur de la scène rock française : Daran. Reconnu pour son univers puissant et ses textes ciselés, il viendra à la rencontre du public pour un concert qui s’annonce aussi intense qu’authentique.

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la tournée « Grand Hôtel Apocalypse », offrant au public l’opportunité de découvrir sur scène l’univers de son dernier projet.

Dans un cadre propice à la proximité avec les artistes, cette soirée promet une immersion totale dans l’univers singulier de Daran, entre énergie brute et émotion à fleur de peau.

**A propos de Daran**

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Auteur-compositeur-interprète, Daran s’est imposé comme une figure incontournable du rock francophone. Depuis ses débuts, il développe une oeuvre marquée par une grande exigence artistique, mêlant guitares incisives et écriture sensible. Il s’est d’abord fait connaître du grand public dans les années 1990 avec le groupe Daran et les Chaises, formation emblématique qui a marqué toute une génération.

Leur titre phare, « Dormir dehors », reste aujourd’hui un classique du rock français, largement diffusé et toujours ancré dans la mémoire collective.

Depuis, Daran a poursuivi une carrière solo riche et exigeante. Il a su évoluer tout en conservant une identité forte, explorant des thèmes universels tels que les relations humaines, le temps qui passe et les tourments intérieurs. Sa discographie, saluée par la critique, témoigne d’une constante recherche d’authenticité.

Artiste de scène avant tout, il est reconnu pour ses performances habitées, où chaque concert devient une expérience unique.

**Le concert du dimanche 31 mai**

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Ce rendez-vous au Centre Culturel L’Estran s’inscrit dans la tournée « Grand Hôtel Apocalypse » qui met en lumière ses dernières créations ..

Le public pourra s’attendre à :

• Une performance intense et immersive, un rock incisif et des mélodies fortes. Les ingrédients : Une basse, une guitare, une batterie ; La recette : Pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis.

• Un répertoire de 11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires

• Une proximité rare avec l’artiste

Ce concert s’adresse aussi bien aux fidèles de longue date qu’aux nouveaux auditeurs désireux de découvrir une voix singulière du paysage musical français.

### **LE LIEU : CENTRE CULTUREL L’ESTRAN**

Lieu de diffusion culturelle, le Centre Culturel L’Estran à Binic-Etables sur Mer propose une programmation éclectique et exigeante, ouverte à tous les publics. Il s’attache à valoriser les artistes contemporains tout en favorisant l’accès à la culture.

Avec sa capacité d’accueil à taille humaine, il offre des conditions idéales pour des concerts intimistes et de qualité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T20:00:00.000+02:00

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https://www.binic-etables-sur-mer.fr/centre-culturel-lestran/

Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Avenue général De gaulle, binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor



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