Voyage à vélo : projection de « Le facteur humain », Cinéma Le Korrigan 22680 Binic-Etables sur Mer, Binic-Étables-sur-Mer

Voyage à vélo : projection de « Le facteur humain » Vendredi 29 mai, 20h00 Cinéma Le Korrigan 22680 Binic-Etables sur Mer Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Vincent, nouvellement retraité, décide de partir pour un long voyage à vélo sans destination précise, guidé uniquement par les lettres manuscrites qu’il s’est engagé à remettre en mains propres. Son périple, depuis la Bretagne jusqu’en Suisse, devient une aventure humaine tissée de rencontres émouvantes et de paysages inattendus, filmée par un réalisateur de la RTS. Les lettres qu’il transporte portent des messages intimes — réconciliations, aveux, déclarations d’amour — et réveillent des liens oubliés. Messager discret et bienveillant, Vincent relie les gens autant que les lieux, convaincu que “le poids des lettres le porte”, comme un écho à la sienne, reçue enfant, lorsque sa mère est partie. Le protagoniste sera présent à cette projection pour répondre à vos questions ! Découvrez-en un peu plus sur son histoire ici https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/le-facteur-humain-8904308

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Vincent Berthelot s’est fixé un objectif : délivrer en mains propres des courriers importants mais pas urgents…. Le tout à vélo !

Vincent Berthelot