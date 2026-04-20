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La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Café Librairie Le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Café Librairie Le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Café Librairie Le Tagarin

Adresse : 15 Rue Pasteur

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

La Traversée Festival Voyage et Jeunesse

Café Librairie Le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-29

Comme chaque année, à la fin du mois de Mai, le festival s’installe au Tagarin.
Au programme ateliers, petit marché des illustrateur.isses, concerts, spectacles, lectures, expositions… La programmation se prépare !

Vendredi 29 Mai
Loïc JOUANNIGOT et son tout dernier album de la Famille Passiflore
Karen FICHELSON et son Blind Test Manga
Samedi 30 Mai et Dimanche 31 Mai
. Petit marché de jeunes illustrateur.isses avec Nina Fares,
Lucile L’Hostis, Léna Walrus…
. Expositions des illustratrices présentes
. Déjeuners banquets
. Ateliers illustrations, BD…

Samedi 30 Mai
. Lectures avec Karin Serre
. Spectacle de marionnettes avec Kimberly Dutour Cie Maebee

Dimanche 31 Mai
. Apéro sirop avec Sandra Enel et les jeunes comédien.es
de la Cie Gazibul
. Concert avec Gisèle Pape.

et d’autres surprises…Il est nécessaire de réserver pour les ateliers Participation libre pour l’ensemble de la programmation.   .

Café Librairie Le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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