La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Café Librairie Le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer
La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Café Librairie Le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
La Traversée Festival Voyage et Jeunesse
Café Librairie Le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Comme chaque année, à la fin du mois de Mai, le festival s’installe au Tagarin.
Au programme ateliers, petit marché des illustrateur.isses, concerts, spectacles, lectures, expositions… La programmation se prépare !
Vendredi 29 Mai
Loïc JOUANNIGOT et son tout dernier album de la Famille Passiflore
Karen FICHELSON et son Blind Test Manga
Samedi 30 Mai et Dimanche 31 Mai
. Petit marché de jeunes illustrateur.isses avec Nina Fares,
Lucile L’Hostis, Léna Walrus…
. Expositions des illustratrices présentes
. Déjeuners banquets
. Ateliers illustrations, BD…
Samedi 30 Mai
. Lectures avec Karin Serre
. Spectacle de marionnettes avec Kimberly Dutour Cie Maebee
Dimanche 31 Mai
. Apéro sirop avec Sandra Enel et les jeunes comédien.es
de la Cie Gazibul
. Concert avec Gisèle Pape.
et d’autres surprises…Il est nécessaire de réserver pour les ateliers Participation libre pour l’ensemble de la programmation. .
Café Librairie Le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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