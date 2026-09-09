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Atelier « Petit cirier », Hôtel des Feuillants, Camon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Feuillants · Camon

Atelier « Petit cirier », Hôtel des Feuillants, Camon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Feuillants
Adresse
53 rue de la République Amiens
Ville
80450 Camon
Département
Somme
Tarif
Atelier proposé au fil de l'eau, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Atelier « Petit cirier » 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Atelier proposé au fil de l’eau, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Votre enfant a entre 3 et 6 ans ? L’atelier « Petit cirier » est fait pour lui !
Comme les moines qui ont vécu dans le bâtiment, les petits artistes en herbe sont invités à réaliser une bougie en cire. Car le patrimoine, au-delà des belles pierres, ce sont aussi des savoir-faire qui se transmettent de générations en générations.
Durée : 20 minutes environ.

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.
Votre enfant a entre 3 et 6 ans ? L’atelier « Petit cirier » est fait pour lui !

© CD80

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