Atelier « Petit cirier », Hôtel des Feuillants, Camon

Informations pratiques

Atelier « Petit cirier » 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Atelier proposé au fil de l’eau, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Votre enfant a entre 3 et 6 ans ? L’atelier « Petit cirier » est fait pour lui !

Comme les moines qui ont vécu dans le bâtiment, les petits artistes en herbe sont invités à réaliser une bougie en cire. Car le patrimoine, au-delà des belles pierres, ce sont aussi des savoir-faire qui se transmettent de générations en générations.

Durée : 20 minutes environ.

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.

Votre enfant a entre 3 et 6 ans ? L’atelier « Petit cirier » est fait pour lui !

© CD80