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Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne mercredi 12 août 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:15:00
fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Visites-ateliers alliant observation et manipulation pour une première découverte de l’univers du musée, pour les 2-4 ans. Durée 45 à 50 minutes. Inscription obligatoire avant la veille midi.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

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English : Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe

L’événement Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne

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