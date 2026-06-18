Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne mercredi 12 août 2026.
Bayonne
Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:15:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Visites-ateliers alliant observation et manipulation pour une première découverte de l’univers du musée, pour les 2-4 ans. Durée 45 à 50 minutes. Inscription obligatoire avant la veille midi. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe
L’événement Atelier petite enfance Maitena et les mots à la menthe Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne
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