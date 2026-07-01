AGENDA · Plougonver
Atelier Petits Gâteaux Bretons Biscuiterie Ménou Plougonver
jeudi 30 juillet 2026 · Biscuiterie Ménou · Plougonver
Informations pratiques
Plougonver
Atelier Petits Gâteaux Bretons
Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez en famille confectionner votre petit gâteau breton à la biscuiterie Ménou. Sur réservation. .
Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97
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English :
L’événement Atelier Petits Gâteaux Bretons Plougonver a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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