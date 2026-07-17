Atelier Petits Pains Biscuiterie Ménou Plougonver

Informations pratiques

Plougonver

Atelier Petits Pains

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez en famille confectionner votre petit pain à la biscuiterie Ménou. Sur réservation. .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97

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English :

L’événement Atelier Petits Pains Plougonver a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol