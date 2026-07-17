AGENDA · Plougonver
Guinguette Yvon Fraval Biscuiterie Ménou Plougonver
jeudi 6 août 2026 · Biscuiterie Ménou · Plougonver
Informations pratiques
Plougonver
Guinguette Yvon Fraval
Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez assister à une après-midi dansante guinguette-goguette avec la Guinguette Yvon Fraval à la Biscuiterie Ménou. .
Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97
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English :
L’événement Guinguette Yvon Fraval Plougonver a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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