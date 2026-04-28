Atelier petits pains au lait et au chocolat au Moulin de l’Arnaude Moulin de l’Arnaude Liesle

Liesle

Atelier petits pains au lait et au chocolat au Moulin de l’Arnaude

Moulin de l’Arnaude 2B Lieu-dit Le Moulinot Liesle Doubs

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 14:00:00

fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez vivre une expérience immersive au cœur du moulin ! Sous l’œil expert de la meunière, apprenez à transformer la farine en de moelleux petits pains au lait et au chocolat.

Apprenez à choisir les farines idéales et maîtrisez les techniques de pétrissage. Pour les plus courageux, on met littéralement la main à la pâte !

Pendant les petites pauses nécessaires à obtenir de succulents petits pains, profitez d’une visite exclusive du moulin pour découvrir tous les secrets de fabrication de la farine.

Repartez avec vos créations dorées et encore chaudes pour un goûter irrésistible (environ 12 petits pains)!

Atelier accessible de 6 à 12 ans (1 adulte pour 1 enfant obligatoirement).

Les enfants à partir de 13 ans peuvent participer seuls à l’atelier.

Cet atelier est soumis à un nombre de participants minimum fixé à 4 personnes. Reconfirmation 24h avant. .

Moulin de l’Arnaude 2B Lieu-dit Le Moulinot Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier petits pains au lait et au chocolat au Moulin de l’Arnaude

L’événement Atelier petits pains au lait et au chocolat au Moulin de l’Arnaude Liesle a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON