Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude Moulin de l’Arnaude Liesle

Liesle

Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude

Moulin de l’Arnaude 2B Lieu-dit Le Moulinot Liesle Doubs

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez vivre une expérience immersive au cœur du moulin ! Sous l’œil expert de la meunière, apprenez à transformer la farine en une pizza savoureuse et artisanale.

Apprenez à choisir les farines idéales et maîtrisez les techniques de pétrissage. Pour les plus courageux, on met littéralement la main à la pâte !

Pendant que la pâte lève doucement, profitez d’une visite exclusive du moulin pour découvrir tous les secrets de fabrication de notre farine.

De retour en cuisine, place à la garniture et à la cuisson. Repartez avec votre chef-d’œuvre encore chaud pour une dégustation immédiate !

Atelier accessible de 6 à 12 ans (1 adulte pour 1 enfant obligatoirement).

Les enfants à partir de 13 ans peuvent participer seuls à l’atelier.

Cet atelier est soumis à un nombre de participants minimum fixé à 4 personnes. Reconfirmation 24h avant. .

Moulin de l’Arnaude 2B Lieu-dit Le Moulinot Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude

L’événement Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude Liesle a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON