Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude Moulin de l’Arnaude Liesle
Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude Moulin de l’Arnaude Liesle mardi 23 juin 2026.
Liesle
Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude
Moulin de l’Arnaude 2B Lieu-dit Le Moulinot Liesle Doubs
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Venez vivre une expérience immersive au cœur du moulin ! Sous l’œil expert de la meunière, apprenez à transformer la farine en une pizza savoureuse et artisanale.
Apprenez à choisir les farines idéales et maîtrisez les techniques de pétrissage. Pour les plus courageux, on met littéralement la main à la pâte !
Pendant que la pâte lève doucement, profitez d’une visite exclusive du moulin pour découvrir tous les secrets de fabrication de notre farine.
De retour en cuisine, place à la garniture et à la cuisson. Repartez avec votre chef-d’œuvre encore chaud pour une dégustation immédiate !
Atelier accessible de 6 à 12 ans (1 adulte pour 1 enfant obligatoirement).
Les enfants à partir de 13 ans peuvent participer seuls à l’atelier.
Cet atelier est soumis à un nombre de participants minimum fixé à 4 personnes. Reconfirmation 24h avant. .
Moulin de l’Arnaude 2B Lieu-dit Le Moulinot Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude
L’événement Atelier pizza au Moulin de l’Arnaude Liesle a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON