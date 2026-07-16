Atelier philo pour p’tits Socrate en herbe : le patrimoine, Médiathèque de La Courée, Collégien

Informations pratiques

Atelier philo pour p’tits Socrate en herbe : le patrimoine Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de La Courée Seine-et-Marne

Gratuit ; pour les enfants de 6 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La philo késako ? Anne Reverter revient avec un nouvel atelier pour vos enfants.

Lors de cet atelier, l’animatrice invite les enfants à se questionner, réfléchir, exprimer leur opinion, écouter celle des autres et exercer leur esprit critique… De quoi satisfaire leur curiosité et leur goût pour les questions existentielles.

Grâce à la brève pratique de l’attention proposée en amont des ateliers, les participants acquerront également des outils pour observer et accueillir leurs émotions, tout en développant leur concentration.

Par Anne Reverter de Pages Buissonnières

Médiathèque de La Courée 20 avenue Michel Chartier Collégien 77090 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 44 32 [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 35 44 32 »}]

Atelier « La philo késako ? »

© Anne Reverter