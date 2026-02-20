Atelier philo Qu’est-ce que la norme ? Médiathèque Gabriel Gay Sainte-Florine
Atelier philo Qu’est-ce que la norme ?
Médiathèque Gabriel Gay 30 rue des Etats-Unis Sainte-Florine Haute-Loire
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
La médiathèque de Sainte-Florine vous invite à participer à un atelier à portée philosophique animé par Gaëlle Ternisien.
Médiathèque Gabriel Gay 30 rue des Etats-Unis Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 24 37 bibliotheque.steflorine@wanadoo.fr
English :
The Sainte-Florine media library invites you to take part in a philosophical workshop led by Gaëlle Ternisien.
