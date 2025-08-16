Atelier philosophie Honfleur
Atelier philosophie Honfleur samedi 27 juin 2026.
Honfleur
Atelier philosophie
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Depuis plusieurs années les ateliers philosophie sont un incontournable de la médiathèque.
Animée par Matthias Bartoli, professeur de philosophie, chaque session est consacrée à un thème captivant
prêtant à la discussion et au questionnement. .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Atelier philosophie
L’événement Atelier philosophie Honfleur a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité
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