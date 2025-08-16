Honfleur

Atelier philosophie

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Depuis plusieurs années les ateliers philosophie sont un incontournable de la médiathèque.

Animée par Matthias Bartoli, professeur de philosophie, chaque session est consacrée à un thème captivant

prêtant à la discussion et au questionnement. .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Atelier philosophie

L’événement Atelier philosophie Honfleur a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité