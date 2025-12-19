Visite Flash de La Lieutenance, Honfleur

Visite Flash de La Lieutenance

Quai de la Planchette Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-11 11:00:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Visite flash de La Lieutenance

Visite flash de La Lieutenance et cerise sur le gâteau, découverte des terrasses et son point de vue à couper le souffle !

Durée 30 à 40 minutes

Sur réservation .

Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

English : Visite Flash de La Lieutenance

Flash visit to La Lieutenance

