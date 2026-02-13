Atelier philosophique, GEM Grain de Café, Bordeaux

Atelier philosophique Lundi 9 mars, 14h00 GEM Grain de Café Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T14:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T14:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Fabrique du citoyen #11Notre santé mentale

Atelier philosophie sur le thème de la norme, par les Araignées philosophes.

Sur réservation : dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr

GEM Grain de Café 1 rue Maucoudinat, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}]

Par les Araignées philosophes La Fabrique du Citoyen

Pixabay/StockSnap