Atelier Photo 3D à l’Incroyable Grotte de la Salamandre, La Grotte de la Salamandre, Tharaux

Informations pratiques

Atelier Photo 3D à l’Incroyable Grotte de la Salamandre 19 et 20 septembre La Grotte de la Salamandre Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Atelier de photographie 3D

Et si les images sortaient du cadre ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Pierrick vous invite à découvrir la photographie 3D au cours d’un atelier original et ludique.

Après une courte présentation du principe des images stéréoscopiques, les participants pourront expérimenter cette technique : prendre une photographie, la transformer en image 3D à l’aide d’un logiciel dédié, puis l’observer avec des lunettes rouge et bleu.

Une manière surprenante de jouer avec la perception, la profondeur et les illusions d’optique, dans le cadre spectaculaire de l’Incroyable Grotte de la Salamandre.

L’atelier permettra également de découvrir une sélection de photographies 3D déjà réalisées, entre cabinet de curiosités, laboratoire visuel et expérience artistique accessible à tous.

La Grotte de la Salamandre Chem. de la Place du Roy, 30430 Méjannes-le-Clap Tharaux 30430 Gard Occitanie 04 66 600 600 https://www.grottedelasalamandre.com/fr https://www.facebook.com/grottedelasalamandre?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/ »}] La Grotte de la Salamandre est le Royaume des Géants de Cristal : une énorme cavité ornée de splendides con-crétions titanesques mises en couleurs et en sons.

Six façons de la découvrir : le Belvédère accessible en fauteuil roulant, la passionnante Visite Guidée avec Son et Lumières, le fameux Grand Rappel (découverte de la Grotte par son plafond au cours d’un rappel collectif de 50 mètres), les Coulisses de la Salamandre (captivant parcours ludique, esthétique et un peu sportif quand-même), le Vol en Aéroplume (expérience unique au monde de vol à l’intérieur de la Grotte à bord d’un ballon gonflé à l’hélium) ou le spectacle « Immersion », un voyage sensoriel unique au rythme des musiques de films célèbres. Une construction écoresponsable d’une grande beauté abrite une jolie boutique d’articles originaux. La grande terrasse qui domine la garrigue est l’endroit idéal pour se désaltérer, déguster une glace ou des ardoises repas proposés par le Croc’Cavern.

A proximité immédiate, l’accro-bambino permettra aux plus petits de vivre leur propre aventure dans un parcours suspendu entouré de filets de sécurité. L’accès à l’entrée de la Grotte se situe à 15 petites minutes du parking visiteurs, aussi, prévoyez d’arriver un peu en avance…

Il fait 12°C toute l’année dans la Grotte, prévoyez une petite laine.

Atelier Photo 3D — Journées Européennes du Patrimoine

©Pierrick Bard