Atelier Photo Biarritz à travers l’objectif par Hervé Drouet Square d’Ixelles Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Atelier Photo Biarritz à travers l’objectif par Hervé Drouet

Square d’Ixelles Office de tourisme Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez Biarritz autrement lors d’une balade photographique animée par Hervé Drouet, photographe professionnel diplômé.

Apprenez à améliorer vos prises de vue tout en explorant le patrimoine architectural, maritime et naturel de Biarritz. Des photographies anciennes de lieux emblématiques vous permettront également de comparer la ville d’hier et d’aujourd’hui.

Munissez-vous de votre appareil photo numérique (compact, bridge, reflex ou hybride). Les smartphones sont aussi les bienvenus !

Le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Biarritz se prépare activement et sera en ligne très prochainement. .

Square d’Ixelles Office de tourisme Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Atelier Photo Biarritz à travers l’objectif par Hervé Drouet

L’événement Atelier Photo Biarritz à travers l’objectif par Hervé Drouet Biarritz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Biarritz