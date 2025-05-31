Retransmission du Metropolitan Opera de New York Le Dernier Rêve De Frida Et Diego (Production inédite) Gare du Midi Biarritz

Retransmission du Metropolitan Opera de New York Le Dernier Rêve De Frida Et Diego (Production inédite)

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 2026-06-14

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants.

Musique Gabriela Lena Franck

Livret Nilo Cruz

Mise en scène Deborah Colker

Direction musicale Yannick Nézet-Séguin

Distribution Gabriella Reyes (Catrina), Isabel Leonard (Frida), Nils Wanderer (Leonardo), Carlos Álvarez (Diego)

En direct.

Opéra en deux actes présenté en espagnol sous-titré en français (1 entracte).

Durée 2h50 .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

