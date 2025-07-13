Geremy Credeville Enchanteur Gare du Midi Biarritz

Geremy Credeville Enchanteur

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

2026-06-11

Né le 3 février 1987 à Lille, Gérémy Crédeville est humoriste, acteur, chroniqueur radio, chanteur, imitateur, improvisateur… et parfois père de famille. Touche-à-tout, il navigue entre médias populaires et élitistes. On le voit sur TF1 (Danse avec les Stars, Vendredi tout est permis, Les Touristes…), France 2 (Tout le monde a son mot à dire, Fort Boyard…), Canal+ (Jamel Comedy Club, Le Roi de la Vanne), M6 (Rire contre le racisme, En Famille) et même dans des pubs …

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question Pourquoi choisir ? . Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

