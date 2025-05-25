Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine Gare du Midi Biarritz
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Eugène Onéguine accompagne son ami Lenski chez sa fiancée Olga. Tatiana, la sœur de cette dernière, confesse son amour à Onéguine. Mais il la rejette. Lors d’un bal, il s’amuse à flirter avec Olga au point d’attiser la colère de son ami, qui le provoquera en duel.
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Mise en scène Deborah Warner
Direction musicale Timur Zangiev
Distribution Asmik Grigorian (Tatiana), Maria Barakova (Olga), Stephanie Blythe (Filipievna), Stanislas de Barbeyrac (Lenski), Igor Golovatenko (Onéguine), Alexander Tsymbalyuk (Prince Grémine)
En direct.
Opéra en trois actes présenté en russe sous-titré en français (2 entractes).
Durée 4h05 .
