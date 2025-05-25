Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine Gare du Midi Biarritz

Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Eugène Onéguine accompagne son ami Lenski chez sa fiancée Olga. Tatiana, la sœur de cette dernière, confesse son amour à Onéguine. Mais il la rejette. Lors d’un bal, il s’amuse à flirter avec Olga au point d’attiser la colère de son ami, qui le provoquera en duel.

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Mise en scène Deborah Warner

Direction musicale Timur Zangiev

Distribution Asmik Grigorian (Tatiana), Maria Barakova (Olga), Stephanie Blythe (Filipievna), Stanislas de Barbeyrac (Lenski), Igor Golovatenko (Onéguine), Alexander Tsymbalyuk (Prince Grémine)

En direct.

Opéra en trois actes présenté en russe sous-titré en français (2 entractes).

Durée 4h05 .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine

German : Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine

Italiano :

Espanol : Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine

L’événement Retransmission du Metropolitan Opera de New York Eugène Onéguine Biarritz a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Biarritz