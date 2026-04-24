Prohibido Biarritz Jazz Club Iker Piris Organ Trio Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Iker Piris Organ Trio Prohibido Biarritz vendredi 1 mai 2026.
Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Iker Piris Organ Trio
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Iker Piris Organ Trio
Une soirée groove et blues électrique au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club a le plaisir d’accueillir Iker Piris Organ Trio, une formation incontournable de la scène blues et jazz européenne.
Guitariste charismatique à l’énergie communicative, Iker Piris s’entoure d’un organ trio puissant — guitare, orgue Hammond et batterie — pour un répertoire profondément ancré dans le blues, le soul-jazz et le groove.
Inspiré par les grandes traditions américaines, le trio propose une musique organique, vibrante et résolument live, où l’improvisation et le feeling occupent une place centrale.
Un concert intense, généreux et habité, porté par une rythmique solide et un son chaleureux, idéal pour les amateurs de blues, de jazz et de groove.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
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English :
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Iker Piris Organ Trio Biarritz a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Biarritz
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