Biarritz

Exposition au musée historique Jantzi’hadi #5 Costumes à ciel ouvert

Rue Broquedis Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-02

Jantzi’hadi #5 , Costumes à ciel ouvert

Aezkoa, Iratiko aranotsak . Les échos d’Aezkoa .

Pour sa cinquième édition, l’événement Jantzi’hadi Costumes à ciel ouvert se penche sur les trésors de la vallée d’Aezkoa, afin de dévoiler la diversité et la richesse des modes vestimentaires de cette région des montagnes de Navarre.

Plus précisément, c’est d’après un témoignage photographique de 1924 que la Compagnie Maritzuli Konpainia de Biarritz retourne sur les traces de l’histoire de la mode dans ce milieu paysan.

Costumes, photographies et témoignages anciens rendront hommage à cette élégante population à la finesse insoupçonnée. .

Rue Broquedis Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28 museehistoriquebiarritz@orange.fr

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English :

L’événement Exposition au musée historique Jantzi’hadi #5 Costumes à ciel ouvert Biarritz a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Biarritz