Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz
Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz vendredi 1 mai 2026.
Biarritz
Pelote Basque Grand Chistera 2026
Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le Grand Chistéra, cousin de la spectaculaire cesta punta, allie l’élégance, la virtuosité et la technique.
Il vous invite à un voyage à travers la tradition basque.
2 équipes de 3 joueurs s’affrontent en plein air sur une aire de jeu de 75m, renvoyant cette satanée pelote sur un unique mur de face, le fronton. .
Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Pelote Basque Grand Chistera 2026
L’événement Pelote Basque Grand Chistera 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Biarritz
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