Salvatore Adamo Gare du Midi Biarritz

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tombe la neige , Vous permettez, Monsieur , Les filles du bord de mer , Mes mains sur tes hanches … Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare.

Il enchaîne pendant des décennies avec de nombreuses tournées et des titres marquants. Les albums se succèdent, sa reconnaissance est internationale et il chante dans plusieurs langues. Au fil des années Salvatore Adamo reçoit de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix International de Poésie Francophone pour l’ensemble de son œuvre. Le chanteur a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde et ses concerts sont toujours des moments intenses, partagés avec un public fidèle.

Salvatore Adamo reprendra la route en 2026. .

