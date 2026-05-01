Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli Cité de l’Océan Biarritz
Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli Cité de l’Océan Biarritz mardi 26 mai 2026.
Biarritz
Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli
Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
La Cité de l’Océan donne la parole aux profondeurs avec une conférence dédiée à la pollution sonore sous-marine.
et accueille Laurence Paoli, auteur du livre Le chant perdu des baleines pour une conférence inédite intitulée Quand la pollution sonore étouffe les voix de l’Océan .
À travers cette rencontre, l’autrice abordera une problématique peu connue mais aux conséquences majeures sur la biodiversité marine l’impact du bruit généré par les activités humaines sur la faune sous-marine.
Cette conférence permettra de mieux comprendre pourquoi la préservation de toute la biodiversité marine est aujourd’hui directement liée à celle de l’océan dans son ensemble. .
Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli
L’événement Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz
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