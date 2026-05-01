Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli Cité de l’Océan Biarritz

Biarritz

Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli

Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

La Cité de l’Océan donne la parole aux profondeurs avec une conférence dédiée à la pollution sonore sous-marine.

et accueille Laurence Paoli, auteur du livre Le chant perdu des baleines pour une conférence inédite intitulée Quand la pollution sonore étouffe les voix de l’Océan .

À travers cette rencontre, l’autrice abordera une problématique peu connue mais aux conséquences majeures sur la biodiversité marine l’impact du bruit généré par les activités humaines sur la faune sous-marine.

Cette conférence permettra de mieux comprendre pourquoi la préservation de toute la biodiversité marine est aujourd’hui directement liée à celle de l’océan dans son ensemble. .

Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli

L’événement Conférence Le chant perdu des baleines de Laurence Paoli Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz