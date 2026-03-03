Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Rue Broquedis Biarritz
Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Rue Broquedis Biarritz samedi 9 mai 2026.
Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Bayonne pittoresque par la guide-conférencière Isabelle de Marichalar
Le Musée Historique vous propose une expérience hors les murs pour découvrir ou redécouvrir un Bayonne pittoresque, à l’identité singulière, façonné par un mélange d’influences qui le rend très attachant.
En déambulant dans ses ruelles anciennes, le long de ses quais et devant ses façades à colombages, la ville dévoile une histoire foisonnante, maritime et fluviale, fortifiée et toujours vivante, où traditions, fêtes et patrimoine continuent d’animer la cité aujourd’hui.
Rejoignez-nous pour cette promenade culturelle qui offre une immersion au cœur même de Bayonne, pour en explorer l’histoire locale et en ressentir toute la richesse. .
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque
L’événement Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Biarritz a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Biarritz