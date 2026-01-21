Marathon International de Biarritz Pays Basque Rue Cino del Duca Biarritz

Marathon International de Biarritz Pays Basque

Rue Cino del Duca Parc des Sports Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Marathon International de Biarritz Pays Basque propose un véritable parcours carte postale

Quartiers et monuments emblématiques l’Eglise de Sainte-Eugénie, le vieux port de pêche, Le phare de Biarritz et ses 73 mètres d’altitude, les villas, le casino, et les grands hôtels, à l’image de l’emblématique Hôtel du Palais.

6 km sur le front d’océan rocher de la Vierge, phare de Biarritz, et les spots prisés par les surfeurs du monde entier la Grande plage, la Côte des Basques, le Miramar, le Marbella, la Cité de l’Océan…

La découverte également de l’ambiance des villages du Pays Basque Bidart, Bassussarry, Arbonne et Arcangues. .

Rue Cino del Duca Parc des Sports Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 64

L’événement Marathon International de Biarritz Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Biarritz