Prohibido Biarritz Jazz Club Miss Mighty & The Funkemen Prohibido Biarritz vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Prohibido

Adresse : 48 Rue Luis Mariano

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 – 15 EUR Tarif de base plein tarif

Miss Mighty & The Funkemen
Funk & soul au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle avec Miss Mighty & The Funkemen, un groupe qui transforme chaque concert en véritable expérience musicale.
Portée par le timbre puissant et charismatique de Miss Mighty, la soirée plonge le public dans un univers funk et soul vibrant, soutenu par des musiciens hors pair. Groove irrésistible, basses percutantes, riffs incisifs et cuivres éclatants tout est réuni pour une atmosphère festive et communicative.
Un concert pensé pour faire bouger, sourire et partager un vrai moment de communion musicale.

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Miss Mighty & The Funkemen Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz

