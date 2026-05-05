Prohibido Biarritz Jazz Club Miss Mighty & The Funkemen Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Miss Mighty & The Funkemen vendredi 8 mai 2026.
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-08 19:30:00
Miss Mighty & The Funkemen
Funk & soul au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle avec Miss Mighty & The Funkemen, un groupe qui transforme chaque concert en véritable expérience musicale.
Portée par le timbre puissant et charismatique de Miss Mighty, la soirée plonge le public dans un univers funk et soul vibrant, soutenu par des musiciens hors pair. Groove irrésistible, basses percutantes, riffs incisifs et cuivres éclatants tout est réuni pour une atmosphère festive et communicative.
Un concert pensé pour faire bouger, sourire et partager un vrai moment de communion musicale.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Miss Mighty & The Funkemen Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz
