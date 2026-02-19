Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz

Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz

Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans l’histoire captivante de la Danse à Biarritz grâce à une visite immersive qui vous transportera au cœur de l’univers artistique de la ville. Nous vous invitons à revivre les grandes heures de Biarritz du début du XXème siècle où le monde entier venait danser et à parcourir les sites emblématiques de la ville.

Terminez la visite en assistant à une répétition des danseurs du Centre chorégraphique national Malandain Ballet Biarritz, la célèbre troupe installée à Biarritz depuis 1998.

Point de rendez-vous Place Bellevue .

Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

