Compagnie D’pendanse Bonne Nouvelle Gare du Midi Biarritz

Compagnie D’pendanse Bonne Nouvelle

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

SPECTACLE INITIALEMENT PREVU LE 19 DECEMBRE 2024 à 20h30.

Retrouvez les danseurs les plus emblématiques de DANSE AVEC LES STARS !

Vous avez aimé les suivre sur petit écran, coachant ou dansant en duo avec les stars ? Vous allez les adorer sur scène dans la comédie musicale inédite Bonne Nouvelle ! La troupe D’pendanse est au complet pour vous faire vivre un moment inoubliable ! En réalité, le show aurait pu s’intituler Bonnes Nouvelles au pluriel, tant cette création musicale en recèle… D’abord, l’événement, c’est la présence des danseurs les plus emblématiques de Danse avec les Stars DALS pour les fans dont la quadruple championne du concours, Denitsa IKONOMOVA. Autre bonne nouvelle la troupe investit la scène de la Gare du Midi pour une représentation de cette création poignante associant danse, comédie et chant. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

