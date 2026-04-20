Papa pourquoi ? Aïta Zendako ? Séance de 20h30 Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Papa pourquoi ? Aïta Zendako ? Séance de 20h30

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 20:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Spectacle vivant comédie musicale Biarritz Années Folles. Pays Basque 1925-2025.

Comédie musicale tirée de faits réels, réalisée par Serge Istèque.

Spectacle vivant avec plus de 100 acteurs sur scène.

Français et Basque.

Restituer sur scène la mémoire sans trahir la parole d’un territoire, tel est l’objectif de l’auteur et metteur en scène. Créer de l’émotion pour engager une réflexion. Nous fêtons le centenaire des années 20. Il y a tout juste un siècle, 185000 habitants résident là où aujourd’hui nous sommes plus de 325000; L’arrivée chaque année d’un peu plus de 3000 personnes démontre que la destination Pays Basque a le vent en poupe. Le spectacle se veut partager ici l’âme de ce territoire de la mémoire, Herria, Pays qui nous habite et abrite aujourd’hui. Pays basque, Euskal Herria là où habitants et territoire ne font qu’un. L’émigration, l’un des grands drames du Pays Basque ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Papa pourquoi ? Aïta Zendako ? Séance de 20h30

L’événement Papa pourquoi ? Aïta Zendako ? Séance de 20h30 Biarritz a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Biarritz