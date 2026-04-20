Hotdogger Surf Festival Plateau du Phare Biarritz

Biarritz

Hotdogger Surf Festival

Plateau du Phare Esplanade Élisabeth II Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Le Hotdogger Surf Festival ouvre du 22 au 24 mai au Phare de Biarritz.

L’événement autour de la planche de surf sous toutes ses formes un village, une compétition, une expo et bien plus encore !

Des trucks, un bar et des concerts. .

Plateau du Phare Esplanade Élisabeth II Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hotdogger Surf Festival

L’événement Hotdogger Surf Festival Biarritz a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Biarritz