Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Casino Municipal salon Diane Biarritz
Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Casino Municipal salon Diane Biarritz vendredi 22 mai 2026.
Biarritz
Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet
Casino Municipal salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Nicki Parrott: contrebasse vocal, Arnaud Labastie piano
Franck Robersheuten saxophone, Antoine Gastinel batterie
NICKI PARROTT
Née à Newcastle, en Australie, Nicki Parrott commence à 4 ans sa formation musicale par le piano et la flûte, puis passe à la basse à quinze ans.
A Sydney elle étudie le jazz au Conservatoire où elle commence à jouer avec des musiciens australiens.
Elle poursuit ses études avec différents contrebassistes tels que Ray Brown et John Clayton puis déménage à New York en mai 1994. Elle se produira en juin 2000 avec Les Paul, Paul McCartney, en plus d’un grand nombre d’autres musiciens.
En 2010, son album “Black Coffee ” reçoit un disque d’or. .
Casino Municipal salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 98 87 11 therag16@gmail.com
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English : Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet
L’événement Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz
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