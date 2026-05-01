Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Casino Municipal salon Diane Biarritz

Biarritz

Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet

Casino Municipal salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Nicki Parrott: contrebasse vocal, Arnaud Labastie piano

Franck Robersheuten saxophone, Antoine Gastinel batterie

NICKI PARROTT

Née à Newcastle, en Australie, Nicki Parrott commence à 4 ans sa formation musicale par le piano et la flûte, puis passe à la basse à quinze ans.

A Sydney elle étudie le jazz au Conservatoire où elle commence à jouer avec des musiciens australiens.

Elle poursuit ses études avec différents contrebassistes tels que Ray Brown et John Clayton puis déménage à New York en mai 1994. Elle se produira en juin 2000 avec Les Paul, Paul McCartney, en plus d’un grand nombre d’autres musiciens.

En 2010, son album “Black Coffee ” reçoit un disque d’or. .

Casino Municipal salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 98 87 11 therag16@gmail.com

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English : Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet

L’événement Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz