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Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Casino Municipal salon Diane Biarritz

Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Casino Municipal salon Diane Biarritz

Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Casino Municipal salon Diane Biarritz vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Casino Municipal salon Diane

Adresse : 1 Avenue Edouard VII

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Biarritz

Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet

Casino Municipal salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Nicki Parrott: contrebasse vocal, Arnaud Labastie piano
Franck Robersheuten saxophone, Antoine Gastinel batterie

NICKI PARROTT
Née à Newcastle, en Australie, Nicki Parrott commence à 4 ans sa formation musicale par le piano et la flûte, puis passe à la basse à quinze ans.
A Sydney elle étudie le jazz au Conservatoire où elle commence à jouer avec des musiciens australiens.
Elle poursuit ses études avec différents contrebassistes tels que Ray Brown et John Clayton puis déménage à New York en mai 1994. Elle se produira en juin 2000 avec Les Paul, Paul McCartney, en plus d’un grand nombre d’autres musiciens.
En 2010, son album “Black Coffee ” reçoit un disque d’or.   .

Casino Municipal salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 98 87 11  therag16@gmail.com

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English : Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet

L’événement Jazz and Swing présente Nicki Parrot Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz

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