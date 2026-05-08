A QUELLE HEURE ON MENT ? Le Colisée Biarritz

Biarritz

A QUELLE HEURE ON MENT ?

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Une troupe de comédiens amateurs répète tant bien que mal une pièce de boulevard sur fond des années 20. La première a lieu demain soir, tout le monde est à côté de la plaque et rien ne se passe comme prévu ! Dans une ambiance électrique, débarque soudain une commissaire de police. Commence alors une enquête ainsi qu’une succession de mensonges, de quiproquos et de rebondissements jusqu’au soir de la première…

La compagnie La troisième rue. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : A QUELLE HEURE ON MENT ?

L’événement A QUELLE HEURE ON MENT ? Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz