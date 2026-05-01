Prohibido Biarritz Jazz Club Dig It Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Dig It Prohibido Biarritz samedi 9 mai 2026.
Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Dig It
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Dig It
Une soirée soul & jazz pleine d’élégance et de groove au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido a le plaisir d’accueillir Dig It, une formation élégante qui explore le répertoire jazz-soul avec chaleur et finesse.
Le groupe réunit cinq musiciens de haut vol autour d’un répertoire puisé dans les grandes œuvres du jazz et de la soul, entre classiques revisités et interprétations personnelles.
Une soirée à la fois intimiste et énergique, idéale pour les amateurs de belle musique, de partage et de complicité sur scène.
Karine Perez chant
Christophe Barennes piano
Philippe Trinquard saxophone
Jean-Paul Gilles contrebasse
Nicolas Degos batterie
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Dig It
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Dig It Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz
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