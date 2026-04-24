Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz
Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz samedi 9 mai 2026.
Biarritz
Tournoi Fede Martin Aramburu
Stade Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
En hommage à Federico Martin Aramburu, le BO Rugby Association organise la deuxième édition de ce tournoi U10 U12 au Stade d’ Aguilera
Buvette, restauration et animations seront au rendez-vous pour partager un moment convivial tous ensemble.
Début des matchs à 10h — Venez nombreux encourager les jeunes. .
Stade Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Tournoi Fede Martin Aramburu
L’événement Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Biarritz
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