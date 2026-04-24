Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz

Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz

Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz samedi 9 mai 2026.

Adresse : Stade Aguilera

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Biarritz

Tournoi Fede Martin Aramburu

Stade Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

En hommage à Federico Martin Aramburu, le BO Rugby Association organise la deuxième édition de ce tournoi U10 U12 au Stade d’ Aguilera
Buvette, restauration et animations seront au rendez-vous pour partager un moment convivial tous ensemble.
Début des matchs à 10h — Venez nombreux encourager les jeunes.   .

Stade Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi Fede Martin Aramburu

L’événement Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Biarritz

À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)