Biarritz

Tournoi Fede Martin Aramburu

Stade Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

En hommage à Federico Martin Aramburu, le BO Rugby Association organise la deuxième édition de ce tournoi U10 U12 au Stade d’ Aguilera

Buvette, restauration et animations seront au rendez-vous pour partager un moment convivial tous ensemble.

Début des matchs à 10h — Venez nombreux encourager les jeunes. .

Stade Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Tournoi Fede Martin Aramburu

L’événement Tournoi Fede Martin Aramburu Biarritz a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Biarritz