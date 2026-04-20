Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jam Session Prohibido Biarritz

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jam Session

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Tai Allen Jam Session

Jam Session, Brooklyn s’invite au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Prohibido ouvre grand ses portes à une soirée rare, libre et électrique avec Tai Allen, artiste venu de Brooklyn, dont l’univers navigue entre jazz, spoken word et soul.

Poète, vocaliste et performeur reconnu pour ses shows intenses et imprévisibles, Tai Allen apporte avec lui ce souffle très new-yorkais fait d’audace, d’énergie, de spontanéité et de présence.

Cette jam session est pensée comme une véritable rencontre musicale. Tous les musiciens sont invités à monter sur scène pour improviser, dialoguer, répondre et construire ensemble une musique unique, née dans l’instant.

Une nuit vivante et vibrante, entre jazz libre, grooves spontanés et énergie de Brooklyn, le temps d’une soirée.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jam Session

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Tai Allen Jam Session Biarritz a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Biarritz