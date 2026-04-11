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Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz lundi 20 avril 2026.

Adresse : Plage du Basta

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer

Plage du Basta Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 6 ans.
A la découverte des oiseaux marins et littoraux de l’aire marine protégée Pays Basque   .

Plage du Basta Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   pedagogie@centredelamer.fr

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English : Sortie nature avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Biarritz

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