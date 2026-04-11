Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer

Plage du Basta Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 6 ans.

A la découverte des oiseaux marins et littoraux de l’aire marine protégée Pays Basque .

Plage du Basta Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pedagogie@centredelamer.fr

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English : Sortie nature avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Biarritz