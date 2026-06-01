Exposition à la galerie du coté L’entre et le mouvement Galerie du coté Biarritz
Exposition à la galerie du coté L’entre et le mouvement Galerie du coté Biarritz jeudi 11 juin 2026.
Biarritz
Exposition à la galerie du coté L’entre et le mouvement
Galerie du coté 15 Allée des Trois Fontaines Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-06-11
La prochaine exposition de la galerie du coté elle s’intitule ‘L’entre et le mouvement’ et s’articule en 2 chapitres:
– chapitre I. Singuliers du 11 juin au 21 juillet
– chapitre II. Dépaysés du 23 juillet au 10 septembre
Le premier chapitre de l’exposition, intitulé ‘Singuliers’, propose une sélection d’œuvres d’artistes abordant les thématiques de l’intime, de l’inattendu, de la lumière et du temps avec ce décalage de point de vue qui attise la curiosité. .
Galerie du coté 15 Allée des Trois Fontaines Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine galerie@editionsducote.com
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English : Exposition à la galerie du coté L’entre et le mouvement
L’événement Exposition à la galerie du coté L’entre et le mouvement Biarritz a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Biarritz
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